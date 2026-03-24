クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、3月6日からオンラインストアでビンテージ加工を施したリネン調の風合いが人気の「サマナチュラ」シリーズ8型を、セットアップでも単体でも着られるカセット服として販売を開始した。「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、3月6日からオンラインストアで「シワになりにくい」「マシンウォッシャブル」「UVカット」「接触冷感」機能が備わったサマナ