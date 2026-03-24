ボートレース多摩川の「男女W優勝戦第2回ファイティングボートガイド杯」は24日に男女別にW準優勝戦が行われ、25日11R男子優勝戦、12R女子優勝戦に進む6人ずつが決定した。男子優勝戦組で注目は伊藤将吉（47＝静岡）だ。2号艇のW準優勝戦前半3Rは5着に終わった伊藤。優勝戦進出へ1号艇の後半9Rは落とせないイン戦となった。スタートはコンマ10の4番手。スタート後は外を前に見る形となった。それでも1マーク慌てず騒がず巧みに