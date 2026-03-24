生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupatto アンブレラ UV」を3月23日からリニューアル発売した。「Shupatto アンブレラ」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる長傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構を開発。最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める必要がなく、手を濡らさずにたためる操作性が、2023年5月の発売以降多くの消費者に支持を得ている。「Shupatto