◇第98回選抜高校野球大会第6日・1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）侍ジャパン前監督の栗山英樹氏（64＝日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサー）が甲子園球場を訪れ、第1試合を視察。大阪桐蔭の2年生左腕・川本を「左投手でこれだけ腕が振れて、この角度で投げられる。凄く楽しみ」と絶賛した。何よりも着目したのが威圧感だ。2年生ながら「怖がらず腕を振っている。いい球を投げるのも大事だが、相手