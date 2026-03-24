◇MLB オープン戦 ドジャース7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンゼルスとのオープン戦に出場。第2打席には二塁打を放ち、2打数1安打で4回に代打を告げられて退きました。塁上では元同僚とも旧交を温めました。大谷選手は1番指名打者で先発出場。3回、3年間同僚だったリード・デトマーズ投手から左中間フェンス直撃のツーベースヒットを記録。真ん中に入ったスライダーを打球速