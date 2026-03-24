巨人の新人3投手が24日、都内のホテルで行われた「2026読売巨人軍激励会」に出席した。ドラフト1位左腕の竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）、同2位右腕の田和廉投手（22＝早大）、同3位左腕の山城京平投手（22）が、壇上インタビューに登場。球団の新人投手では64年ぶりとなる開幕投手に指名されている竹丸は「やってやるぞ、という気持ち。阿部監督からも“思い切りやってくれ”と言われたので、言われた通りに思い切って投げ