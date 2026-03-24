6年前、福岡市の商業施設で当時15歳だった少年に包丁で刺され、女性が殺害された事件。責任は「少年の親にもある」と裁判を続けている女性の母親が取材に応じました。■商業施設で突然少年に刺され…6年前、突然、娘の命を奪われた女性。当時21歳だった娘の吉松弥里さん。あの日から、母と娘の時間は止まったままです。弥里さんの母親「21ですよ、まだ。弥里の友だちには、もう子どもがいる方もいて、子どもを連れてお参りに来てく