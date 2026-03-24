文部科学省は２４日、２０２７年度から主に高校２年生が使用する教科書の検定結果を公表した。専門教科を除く全８教科に２２社２００点の申請があり、２１社の１９６点が合格。ＡＩ（人工知能）・生成ＡＩの仕組みやリスクを扱う教科書が目立った。今回は、現行の学習指導要領に基づく２回目の検定。誤った記述などを指摘する検定意見は計３７６０件で、修正を経て合格した。不合格となったのは、令和書籍の歴史総合と世界史