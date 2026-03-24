事態は収束に向かうのか、それともさらなる悪化か。アメリカ・イラン双方の異なる言動が今、さまざまな臆測を呼んでいます。首相官邸では24日朝、中東情勢に関する関係閣僚会議の初会合が行われました。高市首相は「万が一にもガソリンなどの石油製品の供給に支障が生じないよう、今週26日から“国家備蓄”の放出を開始します」と述べ、ホルムズ海峡の封鎖状態解除にめどが立たない中、先週の民間備蓄に続き、石油の国家備蓄を26日