富士通とUmios（旧 マルハニチロ）は3月24日、水産物の流通情報をトレースし可視化する電子トレーサビリティシステムの実証実験を2月1日に共同で実施した結果について公表した。今回の実験ではUmiosグループが和歌山県で養殖するクロマグロを対象に、養殖場から販売店までの流通情報を消費者がスマートフォンで確認できる仕組みを構築し、社会実装に向けた有効性を確認した。両社は2027年度までに、Umiosグループが取り扱う魚種の