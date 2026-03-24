【モデルプレス＝2026/03/24】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表。第2弾として、夏実晴香、早麻おと、犬飼るいの加入が明らかになった。【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？◆夏実晴香「全⼒パワーで盛り上げていけるよう」夏実は「現役時代はその辺の競⾛⾺よりも⾛っていたと思います」と語るように高校時代は陸上部のキャプテンを務め、100m、200m、400m、リレー