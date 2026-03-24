日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「高麗」はなんて読む？「高麗」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、外国とゆかりの深い2文字の希少名字です。いったい、「高麗」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、