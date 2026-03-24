乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２４日、都内で行われたＭＢＳ・ＴＢＳ系ドラマ「失恋カルタ」（３１日深夜放送）の完成披露トークイベントに、トリプル主演する西垣匠（２６）、加藤小夏（２６）と出席した。乃木坂４６のキャプテンを務める梅澤は、グループ４１枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（４月８日発売）の活動をもって卒業を発表しており、５月２１日が卒業コンサート（東京ドーム）にな