◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２４日、美浦トレセンララマセラシオン（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父カリフォルニアクローム）は全休日明けの２４日、坂路を軽快に駆け上がって調整。松浦助手は「いつも通りゆったり走れています。短距離馬にしては操作性もいいですし、落ち着いていますし、雰囲気は良好です」と好感触だった。今年に入って２、３勝クラスを連勝してオー