巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。ドラフト３位ルーキー・山城京平投手＝亜大＝も激励会に出席し、ステージに登壇。同じく新人の竹丸、田和とインタビューに応じた。山城はすでに開幕投手を務める竹丸とともに開幕ローテ入りが決定。「竹丸さんには実力は及ばないんですけど、自信を持って挑めたらな、と思います」と意気込み「チームの力になれるように一生