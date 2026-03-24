巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。３年目の泉口友汰内野手（２６）は浦田俊輔内野手（２３）、中山礼都外野手（２３）と登壇。オープン戦では打率４割と貫禄を示し「もう横一線ということでキャンプが始まりましたし、しっかり結果を残してレギュラーを勝ち取ろうと思ってここまできました」と振り返った。２７日に開幕する今季。「今年はリーグ優勝、日本