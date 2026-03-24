巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。２年目の浦田俊輔内野手（２３）は泉口友汰内野手（２６）、中山礼都外野手（２３）と登壇。打撃手袋やエルボーガードは大好きな黄色で統一しており、司会から“黄色い稲妻”の襲名を狙っていることを問われると「大変おこがましいんですけど、その名に近づけたら」と笑顔で語った。２７日に開幕する今季。「今年はリーグ