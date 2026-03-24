歌舞伎俳優の尾上左近が２４日、神奈川・鎌倉市内で墓参りを行い、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）で３代目尾上辰之助を襲名することを先祖に報告。その後の取材会で今後の抱負を語った。同世代の市川染五郎、市川團子の３人で「染團左」として注目を集めてきたが、襲名後は「染團辰（そめだんたつ）でお願いします」と語り、２人との絆を感じさせた。左近が辰之助を襲名する５月、染五郎は日生劇場で舞台