乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２４日、都内で行われたＭＢＳ・ＴＢＳ系ドラマ「失恋カルタ」（３１日深夜放送）の完成披露トークイベントに、トリプル主演の西垣匠（２６）、加藤小夏（２６）と出席した。お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が朗読会で読むテキストとして書いた「カルタの句」が原案。３人はドラマの内容にかけて“一句”を披露した。梅澤はフリップボードに「出会うべき人と、出会う人生なんだと思う」と記