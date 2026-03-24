韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良の最新ショットが反響を呼んでいる。宮脇は２４日までにインスタグラムを更新。「最近は、ずっとこれ」とつづり、デコルテやへそ周りがあらわになった白いオフショル姿を披露した。この投稿にファンからは、日本語をはじめ英語や韓国語などで「どこの天使様かと思うほどの美貌」「本当に美しい！