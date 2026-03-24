巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。ＦＡで加入した松本剛外野手（３２）は同じく新加入の則本昂大投手（３５）と登壇。キャンプから約２か月過ごし「すごくいい雰囲気ですし、中に入ってきてより明るいチームと感じました」と振り返った。オープン戦では巨人ファンとして小さい頃に通った東京ドームでのプレーも実現。「センターの守備に就いたときのライト