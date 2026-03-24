巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６読売巨人軍激励会」に出席した。則本昂大投手も激励会に参加し、同じく新加入の松本剛外野手とともにステージ上でインタビューを受けた。則本はチームの雰囲気について問われ「大勢が本当に元気ですぐ溶け込むことができました。あれが関西人の普通だと思わないでください！」とニヤリ。一方で「キャンプから田中（将大）さんが本当に状態がよかったので、