◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１軍から参加して西武戦で先発。４回４安打無失点の投球を披露した。３１日の中日とのカード初戦（バンテリンドーム）で先発予定。「守備にも助けられたし、ランナーがいる状態でいろいろ工夫をして投げる機会になってよかった」と３回まで毎回走者を出したが、あと一打を許さず本塁を踏ま