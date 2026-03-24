他人名義のキャッシュカードを使い、山形県内の企業から不正に送金された現金あわせて300万円を盗んだとして窃盗の罪に問われたベトナム国籍の男性に対し、山形地方裁判所は24日、無罪判決を言い渡しました。無罪判決を受けたのは、ベトナム国籍で大阪府大阪市の無職の男性（36）です。判決などによりますと、男性は去年3月、県内の企業で相次いで発生した自動音声を用いた不正送金事件に絡み、防犯カメラの映像などから事件