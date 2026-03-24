富山に春本番を告げる開花です。富山市のサクラの名所、松川べりのソメイヨシノが咲き始めました。あす以降は気温が平年より高くなる見込みで、いっそう咲き進みそうです。きょう午前の松川べりです。全体ではまだつぼみが多い状態ですが、華明橋のたもと、富山市役所の前に植えられているソメイヨシノは10輪以上の花を咲かせていました。サクラの開花は、気象台は敷地にある標本木で5輪から6輪以上の花が咲くと発表します。松川べ