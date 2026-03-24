お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が24日、公式YouTubeを更新。良ちゃん(40)が、「蛙亭」イワクラ（35）と「オズワルド」伊藤俊介（36）の破局について言及した。動画にイワクラがゲスト出演し、3人はイワクラと伊藤の破局についてトークを展開。良ちゃんは「イワクラと伊藤ね、今はこんな感じになったけど、僕は2人とも好きで幸せになってほしかった。でも伊藤の直した方がいいなと思った部分がある」と言及した。良ちゃんは