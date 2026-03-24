中部電力は24日、専務執行役員の片山明彦原子力本部副本部長が同日付で辞任したと発表した。社内で3月に片山氏の不適切な言動に関する訴えがあり、調査した結果、複数人に対してのセクハラ発言が認定された。この問題を受け、林欣吾社長は月額報酬の20％を2カ月自主返納する。24日の取締役会で片山氏への辞任勧告を決議し、提出された辞任届を受理した。中部電は「良好な就業環境を構築すべき役員が不適切な発言をしていたこと