会合であいさつする自民党の麻生副総裁＝24日午後、東京都内自民党の麻生太郎副総裁は24日、東京都内の会合で、先の日米首脳会談を巡り「それなりに評価が上がってきている」と強調した。高市早苗首相の政権運営に関し「明治以来、初めて女性の首相を誕生させることができた。少なくとも今までのところ、うまくやっている」と述べた。中東情勢に関し「誰もイランで戦争が起きると思っていなかったが、トランプ米大統領の行動で