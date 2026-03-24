元横綱・若乃花でタレント・花田虎上が２４日、ブログを更新。次女・桃果さん（１２）の小学校の卒業式を「無事に」終えたことを報告した。花田は０８年に再婚。０９年、千葉県富津市の海まで３０秒という土地に、１３９坪、延べ床面積２４７平米の３ＬＤＫの豪邸を建設。美貌の妻・倉実さんが米人気テレビドラマに憧れ作った家で、テレビでも取り上げられるなど話題となったが、長女・百華さん（１６）の高校進学に伴い、昨年