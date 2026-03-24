2027年春に完成予定のJR新潟駅・万代広場。段階的にオープンする中、4月から利用が始まる場所が24日、公開されました。工事が進むJR新潟駅の万代広場は2024年にバスターミナルがリニューアルし、ことし2月にはタクシー乗り場も完成しました。現在は中央広場や一般車整備場などの工事が行われています。24日は新潟市の中原市長も視察に訪れました。＜新潟市・中原八一市長＞「綺麗になりましたね、すごいで