出産は何度経験しても、予想通りにスムーズに進むとは限りません。特に海外での出産となれば、慣れない環境の中で思いがけない出来事が起こることもあるでしょう。カナダで次男を出産したときの体験を描いた武村沙紀さんの漫画『2人目を産んだ時のハプニング in カナダ』は、そんな出産時の予想外な出来事を描いた作品です。【漫画】『2人目を産んだ時のハプニング in カナダ』（全編を読む）作者は長男もカナダで無痛分娩によって