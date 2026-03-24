新たな冒険へと向かう“パスポート”を手にしてみたい！2026年秋もしくは冬、ホンダのホットモデル「インテグラType S」とともに、北米ホンダが生産する“アメリカンSUV”たる「パスポート（PASSPORT）」が、日本への輸入を開始します。日本未発売の大型モデルですが、一体どのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダの米国産「大型“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）現行モデルが4代