75歳以上の人が対象の後期高齢者医療制度についてです。岡山県の今後の保険料率などを話し合う議会が開かれ、来年度からの医療保険料の引き上げが決まりました。 【写真を見る】75歳以上が対象岡山県の後期高齢者の医療保険料を来年度から引き上げ一人当たり年間約1万6,000円の増額に 年間平均で1人あたり約1万6,000円の増額となります。県内すべての自治体が参加する「岡山県後期高齢者医療広域連合」の議会で可決されたも