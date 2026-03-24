事業承継からその後の成長戦略まで包括的に岡山の企業をサポートしようと、広告代理店と事業承継を専門とする2社が業務提携を結びました。 【写真を見る】「ビザビ」と「クレジオ・パートナーズ」が業務提携事業承継からその後の成長戦略まで包括的に企業をサポート【岡山】 提携を結んだのは、広告や企業のブランディングなどを展開する岡山市の「ビザビ」と、中四国を拠点に事業承継の支援などを行