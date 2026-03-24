衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第10話まるで正反対のいい人たち【編集部コメント】身寄りのないフミカさんにとって、温かく迎え入れてくれた義実家は、「第2の実家」のような大切な居場所になっていました。そのため