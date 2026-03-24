3月23日の夜、自民党愛知県連は、いわゆる裏金事件を受けて自粛していた政治資金パーティーを3年ぶりに再開しました。 【写真を見る】自民党愛知県連が3年ぶりに政治資金パーティー開催 会場埋め尽くす約2000人 チケット代は現金払い→銀行振込に変更 販売ノルマも廃止 午後6時ごろ「名古屋マリオットアソシアホテル」の会場を埋め尽くすほどの人が集まりました。その数 約2000人です。中に入れない人も