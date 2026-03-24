義実家との関係で、理不尽な言葉を掛けられた経験があるママもいるのではないでしょうか。今回の投稿は、「いい嫁」という言葉に強い違和感を覚えたママの疑問からはじまりました。その声に、共感と本音が寄せられています。『「少し我慢すればいい嫁だと思われるのだよ？」って、あたかも嫁側にもメリットがあるような言い方。でも実際はメリットなんてないよね。少しの我慢を積み重ねてくれる“いい嫁”がいないと困るのは義実家