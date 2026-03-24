上野村で２１日に発生した山林火災は２４日もヘリコプターなどによる消火活動が続けられましたが、鎮火には至っていません。一方、延焼の拡大の危険性が低くなったとして、一部の地区に出されていた避難指示は解除されました。 この山林火災は、２１日、上野村乙母で発生したもので、これまでに約１５９ヘクタールが焼け、プレハブ小屋１棟が全焼しました。けが人は確認されていません。 県によりますと、２４日も朝