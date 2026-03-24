福岡県警春日署は24日、春日市春日公園2丁目付近の道路上で同日午後1時00分ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男からタブレットを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は40代、黒色ジャンパー着用。