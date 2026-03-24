広島市安佐南区の川から、国の指針値を上回る有機フッ素化合物「PFAS（ピーファス）」が検出されました。 広島市によりますと、市民団体から情報提供を受け、市は今月11日、荒谷川とその支川の計5か所で調査を実施しました。その結果、4か所で 1リットルあたり150～1400ナノグラム のPFASを検出し、国の目標値（50ナノグラム）の3～28倍に当たる濃度だったということです。 周辺住民からは 「怖い。目に見え