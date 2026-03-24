祇園辻利の宇治抹茶を使用した新食感“ふわむち”ドーナツが期間限定で登場！ミスタードーナツは、3月25日（水）から、祇園辻利の宇治抹茶を使用した「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を期間限定で発売します。今回の注目は、どらやきをモチーフにした新登場の「ドら抹茶」生地です。宇治抹茶の香りや旨みに加え、新食感の“ふわむち食感”を実現。あずきあんと宇治抹茶ホイップを挟んだ「つぶあん華ホイップ」と、栗あんをサ