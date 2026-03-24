26日、沖縄県のかねひで喜瀬カントリークラブで「第4回 比嘉一貴invitationalジュニアゴルフカップ」が開催された。〈写真〉松山英樹の進化スイングで“頭の残し”が減った理由ジュニアは男子12人、女子17人が出場。プロでは比嘉一貴、堀川未来夢、生源寺龍憲、照屋佑唯智が参加した。男子の部は山本龍之介が1オーバーで優勝し、大会2連覇を達成。女子の部は初出場の金城桃音（きんじょう・もね）が2アンダーで制した。この優勝