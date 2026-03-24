「フォローが小さい」と指摘されたことはないだろうか。左ヒジが引けて、いかにも"情けないフォロー"になってしまう??そんな悩みを抱えるゴルファーは多い。かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏は、ビッグフォローを体に覚え込ませる『ノーテークバックドリル』を強くすすめる。わかりやすい！『ノーテークバックドリル』を漫画で解説「切り返しは下半身から始めることが肝要です」と宮里コーチは語る。上体が