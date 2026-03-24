歌手のダイアモンド☆ユカイ（64）が24日までにブログを更新。双子の長男・次男の成長について語った。ユカイと妻は2021年夏ごろから別居中。妻はアーティスティックスイミングに打ち込む長女を支えるために大阪で暮らし、自身は双子と関東に居て、男3人で生活していることを明かしている。この日は、月曜にパーソナリティーを長年勤めてきたテレビ埼玉の情報番組「マチコミ」の卒業日で「10年間、本当に有り難うございまし