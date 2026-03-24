お笑いトリオ「トンツカタン」が24日、YouTubeチャンネルを更新。解散を発表した。3人はそろって動画に出演し、「たくさん話し合いました。日によっては、8時間話したんですけどね。たっぷり話したんです。たくさんの話し合いを経て、トンツカタン、解散という結論に至りました」と説明した。さらに「仲が悪くなったわけではない。だから共演とかあってもいいわけですから。いろいろ考えて、考えてです」と補足した。今後に