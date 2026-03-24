TOPCONNECT（本社・東京都中央区）が主催する「DstyleGrouppresents第23回TOPCONNECTレディ―ス（賞金・賞品総額約1000万円）が24日、茨城・阿見町のイーグルポイントGC（6654ヤード、パー72）で行われ、女子ゴルファー部門で廣岡絵美理（23）が3バーディー、5ボギーの2オーバー74で初優勝を果たし、優勝賞金50万円を含む賞金・賞品総額90万円相当が贈られた。今回の大会には、プロを目指す若手女子ゴルファー72人を