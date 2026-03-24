兵庫県丹波市の県立氷上高兵庫県教育委員会は24日、部員寮に寝泊まりする当番教員に支給される手当を不正な方法で部の運営費に充てたなどとして、県立氷上高（丹波市）の女子バレー部顧問川釣修嗣教諭（59）を停職6カ月とする懲戒処分を発表した。校長や教頭、過去の管理職計5人も指導、監督が不十分として戒告とした。県バレーボール協会によると、同部は全国大会7回優勝の強豪。教諭は2020〜24年度、部員寮に寝泊まりする当