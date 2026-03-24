ジネディーヌ・ジダン氏（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの元フランス代表のジネディーヌ・ジダン氏が、6〜7月に開催されるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会後にフランス代表の監督に就任する見込みになったと23日、スポーツ専門局ESPNが伝えた。フランス連盟と口頭で合意しているという。2012年から代表を率いるデシャン監督はW杯後に退任する予定。ジダン氏は選手として1998年W杯フランス大会で母国の初優勝