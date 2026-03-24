プロ野球開幕を前に「2026読売巨人軍激励会」が24日、都内のホテルで行われ、阿部慎之助監督（47）や選手も含め約1400人が集った。登壇した阿部監督は2年ぶりのリーグ優勝を目指すシーズンに向け「（キャンプの）沖縄、宮崎、オープン戦と素晴らしい準備ができました。ファンの皆様の声援は、確実に選手の大きな支えとなってくれるはずです。僕もファンの皆さんと同じぐらいジャイアンツが勝ってほしい、勝ちたいと思ってい