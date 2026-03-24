新種の雪割草を発見した大野さん＝２４日、箱根湿生花園春を迎えた豪雪地帯などの雪の下で花を咲かすことから名づけられた「雪割草」を紹介する「世界の雪割草展」が箱根湿生花園（神奈川県箱根町仙石原）で開かれている。南足柄市在住の植物研究者大野好弘さん（５２）が発見し、今月発表されたばかりの新種が世界で初めて展示されている。２７日まで。新種の雪割草は「（仮名）アマクサハマソウ」。白や薄紫色の直径約１セン